Трамп — царь Запада

По итогам голосования в США Алексей Чеснаков задал пару вопросов Владиславу Суркову. Несколько лет назад в статье «Кризис лицемерия» Вы писали, что в Америке постепенно формируется запрос на сильную руку, способную вывести ее народ из хаоса.