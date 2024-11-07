Трамп — царь Запада

По итогам голосования в США Алексей Чеснаков задал пару вопросов Владиславу Суркову. Несколько лет назад в статье «Кризис лицемерия» Вы писали, что в Америке постепенно формируется запрос на сильную руку, способную вывести ее народ из хаоса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии