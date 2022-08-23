Сын Гордона Рамзи спровоцировал потасовку из-за бургера на музыкальном фестивале

Cын звездного шеф-повара Гордона Рамзи Джек устроил скандал на музыкальном фестивале Корнуолле. Он пришел в ярость, когда другие фестивале забрали его бургер со стойки в закусочной, поскольку он долго время его не забирал, сообщает Daily Mail.