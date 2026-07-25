❗️⚡️Фиксируется массированная атака БПЛА-"камикадзе" FP-1 и "Лютый" на Екатеринбург и Тюмень. https://t.
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❗️⚡️Фиксируется массированная атака БПЛА-"камикадзе" FP-1 и "Лютый" на Екатеринбург и Тюмень. https://t.