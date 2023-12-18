Владимир Солодов: Работа партии "ЕР" позволила изменить социальную сферу в стране

Губернатор Камчатского края принял участие в работе XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия", который прошёл 17 декабря на одной из площадок Международной выставки-форума "Россия", сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство.
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