Нетаньяху подтвердил участие в Генассамблее ООН, не боясь ареста

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении посетить заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на угрозы задержания по ордеру Международного уголовного суда, выданному в 2024 году.
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