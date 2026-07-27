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Царьград

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Нетаньяху подтвердил участие в Генассамблее ООН, не боясь ареста

Нетаньяху подтвердил участие в Генассамблее ООН, не боясь ареста

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении посетить заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на угрозы задержания по ордеру Международного уголовного суда, выданному в 2024 году.

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