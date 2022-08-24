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Пентагон запретил импорт тантала из России

ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Министерство обороны США ввело окончательный запрет на закупки из России, Китая, Ирана и Северной Кореи редкоземельного металла тантал и сплавов из него, следует из опубликованного в среду документа Пентагона.

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