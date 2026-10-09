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Захарова заявила, что Звинчука и его коллег отпустили

Захарова заявила, что Звинчука и его коллег отпустили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержанных в Черногории россиян, в том числе авторов Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его коллег, отпустили.

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