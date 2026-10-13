Страна и люди
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Страна и люди

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Зеленского – на вынос: как будут менять президента на Украине

Зеленского – на вынос: как будут менять президента на Украине

Украина.ру © AP / Alex Brandon Просроченный Владимир Зеленский на посту президента Украины явно съел что-то непонятное, что дало ему возможность почувствовать себя бессмертным.

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