Зеленского – на вынос: как будут менять президента на Украине

Украина.ру © AP / Alex Brandon Просроченный Владимир Зеленский на посту президента Украины явно съел что-то непонятное, что дало ему возможность почувствовать себя бессмертным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Выкормыши" Чубай...
- Названа возможная...
- T МИД РФ: голосован...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым