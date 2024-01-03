Токаев прокомментировал значение России и Китая для Казахстана

Президент Казахстана считает, что его коллега из России Владимир Путин – ключевая фигура в мире.Касым-Жомарт Токаев сообщил гендиректору "Казахстанской правды", что будет следить за всеми выборами в мире, которые пройдут в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии