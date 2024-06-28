Запустили опрос:"Чувствуете ли вы себя оскорбленным после слов Бастрыкина". Первые результаты голосования

А Госдуме не обижаться надо, а работать у Михаила Матвеева подборка * Отклонен законопроект об обязанности всех въезжающих иностранных граждан иметь полис обязательного медицинского страхования * Отклонен законопроект о запрете продажи травматического и огнестрельного оружия "новым гражданам" ранее 5/10 лет пребывания в гражданстве при отсутствии правонарушений.
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