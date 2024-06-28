Запустили опрос:"Чувствуете ли вы себя оскорбленным после слов Бастрыкина". Первые результаты голосования

ВЧ

Владимир Черноморский

Значит и дальше будет происходить геноцид населения России, а когда они в руки возьмут оружие, россияне, их обвинят шпионами Америки, ну будет уже поздно, будут вешать на столбах депутатов и правительство, терпение то не безгранично, толерантность то уже не прокатит, зверьё творит чтотзочет