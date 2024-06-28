Запустили опрос:"Чувствуете ли вы себя оскорбленным после слов Бастрыкина". Первые результаты голосования

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  • Владимир Черноморский
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Комментарии
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Игорь Василевский
Они неприкосновенны по закону. К сожалению...
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4 мин.
Валентин Воробьев
Володин про народ это - лапша на уши взятая взаймы из Политбюро КПСС
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2 мин.
ВЧ
Владимир Черноморский
Значит и дальше будет происходить геноцид населения России, а когда они в руки возьмут оружие, россияне, их обвинят шпионами Америки, ну будет уже поздно, будут вешать на столбах депутатов и правительство, терпение то не безгранично, толерантность то уже не прокатит, зверьё творит чтотзочет
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1 мин.

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