МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Север" за сутки составили 184 беспилотника самолетного типа и 32 тяжелых боевых дрона.
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