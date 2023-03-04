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Барановская утверждает, что не мешала Аршавину видеться с детьми: «Нет ни одного такого сообщения папе от меня. Не знаю, откуда берутся такие слова»

Барановская утверждает, что не мешала Аршавину видеться с детьми: «Нет ни одного такого сообщения папе от меня. Не знаю, откуда берутся такие слова»

Юлия Барановская отрицает, что препятствовала встречам Андрея Аршавина с детьми. Бывший футболист «Зенита» ранее заявлял: «Именно она не давала видеться с ребятами, когда я этого хотел, делала все, чтобы они меня избегали».

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