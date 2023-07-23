Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Загитова о том, как попала в Москву к Тутберидзе: «Три года я говорила маме – давай, давай. Это был очень серьезный шаг, родители боялись, но верили»

– Ты помнишь, как в твоей семье созрела идея попробовать переехать в Москву, попробовать себя в более сильной школе фигурного катания?  – Это очень интересная история.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх