⚡️Законопроект об отмене ЕГЭ Госдума РФ планирует рассмотреть в первом чтении в октябре Об этом рассказала первый зампред думского комитета по просвещению Лантратова.
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⚡️Законопроект об отмене ЕГЭ Госдума РФ планирует рассмотреть в первом чтении в октябре Об этом рассказала первый зампред думского комитета по просвещению Лантратова.