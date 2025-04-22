Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за блокировки финансирования

В суд штата Массачусетс поступил иск Гарвардского университета по отношению к администрации президента США Дональда Трампа из-за решения властей о прекращении финансирования учебного заведения на сумму 2,2 млрд долларов.
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