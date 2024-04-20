Белый дом: США готовы немедленно возобновить поставки оружия Киеву

Global Look Press/Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos Американский президент Джо Байден сразу же подпишет законопроекты об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню в том случае, если их примут палата представителей и сенат Конгресса США.
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