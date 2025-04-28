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Царьград

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Американский миллиардер заявил, что США должны перестать поддерживать Украину

Американский миллиардер заявил, что США должны перестать поддерживать Украину

Он уточнил, что русские люди не являются врагами.Американский миллиардер Дэвид Сакс в социальных сетях заявил, что США необходимо перестать оказывать помощь Украине, поскольку русские не являются врагами для государства.

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