Американский миллиардер заявил, что США должны перестать поддерживать Украину

Он уточнил, что русские люди не являются врагами.Американский миллиардер Дэвид Сакс в социальных сетях заявил, что США необходимо перестать оказывать помощь Украине, поскольку русские не являются врагами для государства.
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