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Сенатор Яцкин указал на главные задачи развития туризма в России

Сенатор Яцкин указал на главные задачи развития туризма в России

Органам власти регионов необходимо уже сейчас оценить туристический потенциал территорий — с этого года за счет полученных от туризма средств территории могут софинансировать строительство у себя объектов для отдыха.

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