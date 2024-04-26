Сенатор Яцкин указал на главные задачи развития туризма в России

Органам власти регионов необходимо уже сейчас оценить туристический потенциал территорий — с этого года за счет полученных от туризма средств территории могут софинансировать строительство у себя объектов для отдыха.
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