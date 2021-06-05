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Месси узнавал у Суареса, будет ли Уругвай отказываться от участия в Кубке Америки

Ситуация с проведением Кубка Америки остается неопределенной. После новостей о решении сборной Бразилии отказаться от участия в турнире нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси связался с форвардом «Атлетико» Луисом Суаресом, чтобы узнать, будет ли сборная Уругвая поддерживать бойкот.

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