Месси узнавал у Суареса, будет ли Уругвай отказываться от участия в Кубке Америки

Ситуация с проведением Кубка Америки остается неопределенной. После новостей о решении сборной Бразилии отказаться от участия в турнире нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси связался с форвардом «Атлетико» Луисом Суаресом, чтобы узнать, будет ли сборная Уругвая поддерживать бойкот.