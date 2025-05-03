Заблудившегося в лесу мужчину спасли под Петрозаводском

Вчера поздно вечером в Карелии в лесу у Чертового стула потерялся мужчина. Около 23:20 в службу спасения поступил вызов: пострадавший не только заблудился, но и получил травму — вывихнул ногу, что серьезно осложнило его положение, сообщает ТГ канал Госкомитет Карелии по безопасности.