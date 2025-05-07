Из-за массовой задержки рейсов по всей России из Омска не могут улететь более 400 человек, включая семерых детей.
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Из-за массовой задержки рейсов по всей России из Омска не могут улететь более 400 человек, включая семерых детей.