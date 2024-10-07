Vladimir Baranov/Globallookpress В Сети активно обсуждают бизнес магазинов-складов. Люди делятся информацией о том, что скрывается за ценниками в аутлетах для самых бедных.
Магазины для нищих: Что скрывают за ценниками крупные русские сети
Комментарии
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Марина Смолькова
Плюс экологию так не загаживали этим пластиком
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1 час.
Е Ва
купила в Светофоре в августе две пары некой обуви за 600 каждая, в сентябре их продавали уже за 400, но мои погибли еще до сентября, поэтому не думаю что это для бедных)) но корм для собак и кошек там ДА
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Эта обувь не для бедных и не для того, чтобы в ней ходить. Это для усопших.
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55 мин.
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