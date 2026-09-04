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Нижегородская правда

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Первый в России жилой комплекс с полным цифровым сопровождением готов на 80%

Первый в России жилой комплекс с полным цифровым сопровождением готов на 80%

В Нижнем Новгороде на строительной площадке первого в России дома с полным цифровым сопровождением ЖК «Дом на Мурашкинской» состоялось рабочее совещание с участием депутатов областного Заксобрания.

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