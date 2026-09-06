Над Рязанской областью перехвачено более 50 БПЛА: есть пострадавший

В результате удара украинских дронов пострадал один человек. Ему оказали медпомощь. На месте происшествия работают оперативные службы, идёт ликвидация последствий.
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