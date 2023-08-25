Мужчина с зарплатой в 35 тысяч рублей хотел завести семью, но столкнулся с критикой. Многие сочли, что такой суммы будет недостаточно — особенно негодовали женщины.
Люди взяли 35 тысяч рублей и посчитали, хватит ли их чтобы завести и содержать семью
Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Надо учить растущих деток жить по средствам, а не по желаниям хочу, хочу. С экранов телеков постоянно кричат купи.купи. Предлагают всякий мусор ни кому не нужный и кредиты, которые придётся возвращать. ЭТО ПЕТЛЯ НА ШЕЮ КАЖДОГО ЖУВУЩЕГО ПО ПРИНЦИПУ ХОЧУ,ХОЧУ.
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4 час.
Владимир Евтушенко
но ведь живут же сотни тысяч семей на такой доход. Правда, не живут, а выживают. И это не их вина, таковы зарплаты по стране. И это беда огромная для страны - не будет прирастать страна людьми при таких доходах
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9 мин.
Владимир Евтушенко
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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9 мин.
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