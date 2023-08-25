Люди взяли 35 тысяч рублей и посчитали, хватит ли их чтобы завести и содержать семью

Надо учить растущих деток жить по средствам, а не по желаниям хочу, хочу. С экранов телеков постоянно кричат купи.купи. Предлагают всякий мусор ни кому не нужный и кредиты, которые придётся возвращать. ЭТО ПЕТЛЯ НА ШЕЮ КАЖДОГО ЖУВУЩЕГО ПО ПРИНЦИПУ ХОЧУ,ХОЧУ.

Владимир Евтушенко

но ведь живут же сотни тысяч семей на такой доход. Правда, не живут, а выживают. И это не их вина, таковы зарплаты по стране. И это беда огромная для страны - не будет прирастать страна людьми при таких доходах