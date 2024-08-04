Психологом УСЗ ´Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска´ 1 августа проведен тренинг коммуникативных навыков ´Лёгкость общения´, для участников программы ´Психоэмоциональная поддержка для граждан пожилого возраста´, организованной Общественным объединением ´Еврейское благотворительное объединение Мо .
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