Политик Вилдерс: Украинцы стекаются в Нидерланды ради бесплатного жилья

Граждане Украины стекаются в Нидерланды со всего Евросоюза ради бесплатного жилья, здравоохранения и работы, заявил лидер крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс, победивший на парламентских выборах в Нидерландах.
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