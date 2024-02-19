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Политик Вилдерс: Украинцы стекаются в Нидерланды ради бесплатного жилья

Политик Вилдерс: Украинцы стекаются в Нидерланды ради бесплатного жилья

Граждане Украины стекаются в Нидерланды со всего Евросоюза ради бесплатного жилья, здравоохранения и работы, заявил лидер крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс, победивший на парламентских выборах в Нидерландах.

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ВД
Вовладар Даров
Лишь бы халяву урвать
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