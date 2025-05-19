Изетбегович и Юлдашев – единство непохожих, или Территория войны

Вступление, или Круги на водеМы завершили статью Объединят ли Москва, Кабул и Ташкент усилия в борьбе с джихадистами? констатацией непростого положения в Ферганской долине – на супер-Балканах, как охарактеризовал их дипломат, прекрасно знавший реалии региона, Г.
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