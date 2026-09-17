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Банк ПСБ, А7 и АНО "Евразия" будут развивать гуманитарные проекты в России

Банк ПСБ, А7 и АНО "Евразия" будут развивать гуманитарные проекты в России

Уполномоченный по правам человека в РФ, банк ПСБ, АНО «Евразия» и А7 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития правового просвещения и гуманитарных проектов, сообщает пресс-служба А7.

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