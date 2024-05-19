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  • Валерий Вадимов
    это нам не светит...экономический суверенитет вот чего нам не хватает...проебали,сидя на трубе ,"Китай вам не пом...
  • сергей шмельков
    думу разогнать!!!!Мигранты вернувши...

"Китай вам не помощник. Ищите дорогие россияне выход сами"

"Китай вам не помощник. Ищите дорогие россияне выход сами"

После того как шумиха вокруг визита президента РФ в Китай стихла, настало время трезво оценить итоги встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, отстранившись от красивого церемониала встречи российского лидера на китайской земле и широких улыбок на лицах наших китайских друзей.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
&quot;Луше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным&quot;! Тогда появятся и партнёры и друзья!
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12 час.
Валерий Вадимов
это нам не светит...экономический суверенитет вот чего нам не хватает...проебали,сидя на трубе ,
Ответить
21 сек.

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