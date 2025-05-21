«Заход с тыла, расстрелы дроноводов, резня в хатах»: Как наши «случайно» взяли Марьино

Региональное гауляйтерство срочно объявило о насильственной эвакуации 202 сел в Сумской области По данным «Северного ветра», наши бойцы освободили сумское село Марьино, которое находится на одном из истоков реки Грязной — практически на границе.
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