РИА Новости: пересечения КПП «Рафах» ожидают около 500 россиян

Около пяти сотен граждан РФ ждут возможности пересечь границу между Газой и Египтом через пункт пропуска «Рафах», сообщает РИА Новости со ссылкой на работавшего в анклаве врача-уролога Ияда Салху, который прибыл в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ из Каира.