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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Радионова: «Если Саша Трусова захочет, то вернется на лед. Не стоит ее торопить, пусть насладится моментами материнства»

– Поздравляю Сашу и Макара с таким событием. Я тоже совсем недавно стала мамой, знаю, какое это счастье.

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