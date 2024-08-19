Южная Корея и США проводят военные учения на фоне напряженности с КНДР

Масштабные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield, направленные на укрепление оборонной готовности перед лицом растущих угроз со стороны Северной Кореи, проводят Южная Корея и США, сообщает 19 августа агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ).