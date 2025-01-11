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«Воевать готовы еще долго»: немцы о «мирных» ожиданиях от Дональда Трампа по Украине

«Воевать готовы еще долго»: немцы о «мирных» ожиданиях от Дональда Трампа по Украине

Посетители немецкого ресурса Focus Online обсудили заявление Дональда Трампа о том, что он готовит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможные варианты окончания конфликта на Украине.

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