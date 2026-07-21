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Бывшего генсекретаря Федерации биатлона Молдовы отстранили на 10 лет за нарушение правил IBU

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на 10 лет бывшего генерального секретаря Федерации биатлона Молдовы Петру Бриа.

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