Страна и люди
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Страна и люди

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Политик Филиппо призвал французов выйти на марш против «Макрона Безумного»

Политик Филиппо призвал французов выйти на марш против «Макрона Безумного»

Французский политик Флориан Филиппо призвал население в эту субботу, 16 марта, выйти на марш. Лидер партии «Патриоты» заявил, что граждане Франции должны выразить свое несогласие с направленной против России риторикой президента Эммануэля Макрона.

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