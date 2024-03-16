Политик Филиппо призвал французов выйти на марш против «Макрона Безумного»

Французский политик Флориан Филиппо призвал население в эту субботу, 16 марта, выйти на марш. Лидер партии «Патриоты» заявил, что граждане Франции должны выразить свое несогласие с направленной против России риторикой президента Эммануэля Макрона.
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