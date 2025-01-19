1. ЕГЭ и развитая система внешкольного образования дают результаты: россияне стремительно поумнели за последние несколько лет.
Место России в мировом рейтинге по IQ, занижение роста ВВП России и занижение уровня развития России
Комментарии
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лл
лина любимцева
Западу это скажите...
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14 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Ну. не любят, думаю по разным причинам, Россию, а потому если Россия и добивается по факту каких-то успехов, существует желание преуменьшить/зажать эти успехи в цифровом измерении, вот потом вдруг и получаются какие-то невероятные скачки в развитии, которым не стоит удивляться - просто правда о развитии России невольно вылезла наружу, и это скрыть уже не получается...
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12 час.
СВ
Сергей Васильевич
Боюсь, что автор, как всегда, наплел такого, что в голове не помещается...Особенно про успехи от ЕГЭ в образовании...
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33 мин.
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