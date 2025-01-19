Место России в мировом рейтинге по IQ, занижение роста ВВП России и занижение уровня развития России

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Ну. не любят, думаю по разным причинам, Россию, а потому если Россия и добивается по факту каких-то успехов, существует желание преуменьшить/зажать эти успехи в цифровом измерении, вот потом вдруг и получаются какие-то невероятные скачки в развитии, которым не стоит удивляться - просто правда о развитии России невольно вылезла наружу, и это скрыть уже не получается...