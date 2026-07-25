Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Киберфронт СВО: как хакеры, нейросети и теневые коалиции работают на СВО в киберпространстве

Киберфронт СВО: как хакеры, нейросети и теневые коалиции работают на СВО в киберпространстве

Война XXI века давно вышла за пределы окопов, артиллерийских дуэлей и воздушных боев. Параллельно с физическим противостоянием на просторах Донбасса, в Харьковской области и на южном направлении, ведется и предельно засекреченная война на цифровом поле боя.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
И зачем сейчас освещать эту деятельность???
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1 м.
ВераВерная
Информация, которая должна быть закрытой, автором выкладывается со всеми подробностями. Это что вообще?
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1 м.