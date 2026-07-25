Киберфронт СВО: как хакеры, нейросети и теневые коалиции работают на СВО в киберпространстве

Война XXI века давно вышла за пределы окопов, артиллерийских дуэлей и воздушных боев. Параллельно с физическим противостоянием на просторах Донбасса, в Харьковской области и на южном направлении, ведется и предельно засекреченная война на цифровом поле боя.
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