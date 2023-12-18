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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти о травме Алабы: «В моей карьере никогда не было трех «крестов» в течение нескольких месяцев. Несмотря на проблемы, «Реал» держит удар»

Анчелотти о травме Алабы: «В моей карьере никогда не было трех «крестов» в течение нескольких месяцев. Несмотря на проблемы, «Реал» держит удар»

Карло Анчелотти высказался о травме Давида Алабы. Главный тренер «Реала» выразил мнение после матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1), во время которого защитник мадридцев получил разрыв крестообразной связки левого колена.

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