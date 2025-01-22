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Вандал и его отец извинились за порчу новогодних украшений в Чите

Вандал и его отец извинились за порчу новогодних украшений в Чите

Отец одного из малолетних вандалов вместе с сыном извинился перед руководством Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса за то, что мальчик с приятелем испортили новогоднюю инсталляцию возле этого учебного заведения.

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