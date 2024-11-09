Транспортировка тел погибших в горах Непала российских альпинистов задерживается

Транспортировка тел пятерых российских альпинистов, погибших в начале октября в горах Непала, задерживается до середины ноября из-за бюрократических процедур, сообщил президент Федерации альпинизма Ленинградской области Евгений Дмитриенко.
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