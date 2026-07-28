ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы ударных беспилотников Восточной группировки войск уничтожили пункты управления беспилотной авиацией вместе с живой силой ВСУ, а также узел обороны противника с более чем 10 опорными пунктами в зоне боевых действий в Запорожской области.