ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы ударных беспилотников Восточной группировки войск уничтожили пункты управления беспилотной авиацией вместе с живой силой ВСУ, а также узел обороны противника с более чем 10 опорными пунктами в зоне боевых действий в Запорожской области.
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