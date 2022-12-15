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«Это мир Бола Бола». Баскетболисты «Орландо» поздравили Бола Бола с удачной игрой против «Хоукс»

«Это мир Бола Бола». Баскетболисты «Орландо» поздравили Бола Бола с удачной игрой против «Хоукс»

Центровой «Орландо» Бол Бол помог команде добиться победы в матче с «Атлантой» (135:124). В активе 218-сантиметрового игрока 21 очко, 7 подборов и 2 передачи.

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