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Георгий Тесля-Герасимов после 17 лет в «Следе»: «племянница», развод и Донбасс

Георгий Тесля-Герасимов после 17 лет в «Следе»: «племянница», развод и Донбасс

Майора Константина Лисицына из сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов играл 17 лет. Зрители узнавали его на улицах по фамилии персонажа, а не по собственной.

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