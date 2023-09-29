В Пензенской области полицейские изъяли крупную партию наркотических средств у иностранной гражданки

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области при попытки оборудования тайников была задержана девушка 2000 года рождения, которая является уроженкой одной из соседних стран.
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