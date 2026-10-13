"И вот этот фокус не удастся": Почему банки сопротивляются идее операторов связи маркировать звонки

Операторы с 15 октября будут блокировать звонки банков без маркировки. Эксперты объяснили, почему банки сопротивляются идее операторов связи маркировать звонки.
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