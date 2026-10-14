Депутат Госдумы, политолог Александр Асафов не исключил прекращения финансирования Украины со стороны Франции, однако отметил, что многое будет зависеть от политической обстановки после президентских выборов 2027 года.
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