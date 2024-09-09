Ягудин о свадьбе с Тотьмяниной: «Шел тур по городам России, мы раздавали автографы. Поворачиваюсь к Тане и говорю: «Может, поженимся?» Она говорит: «Ты с ума сошел?»

Олимпийские чемпионы поженились в 2016 году. «Шел тур по городам России, мы раздавали автографы. Поворачиваюсь к Тане и говорю: «Может, поженимся?» Она говорит: «Ты с ума сошел?» Таня не из тех людей, кому обязательно нужна свадьба, белое платье.