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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йович забил 5-й гол с декабря – больше всех среди игроков Серии А

Йович забил 5-й гол с декабря – больше всех среди игроков Серии А

Это лучший показатель среди игроков Серии А. В матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (4:1) форвард «Милана» сделал дубль.

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